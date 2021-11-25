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Экс-полицейский осужден в Крыму за пособничество в сбыте наркотиков

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Керченский городской суд в Крыму приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) МВД РФ, признав его виновным в наркосбыте, сообщила в четверг пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что экс-сотрудник ОБНОН делал "закладки" с наркотиками и сообщал о них подельнику, а тот передавал данные о расположении "тайников" наркоманам. "За оказанную "услугу" человек, полгода контролировавший оборот наркотиков, получил оплату в размере 12,5 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Действия экс-полицейского квалифицированы как "пособничество в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере" (ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Свою вину бывший борец с наркоторговлей не признал и от дачи показаний отказался.

Подельник экс-сотрудника ОБНОН, признавший вину в полном объеме, ранее был осужден на восемь лет, он отбывает срок в колонии строгого режима.

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