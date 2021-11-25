Пьяный гражданин Украины угрожал взорвать село в Крыму

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Раздольненский райсуд Крыма до 22 декабря арестовал живущего в регионе украинца, который подозревается в заведомо ложном сообщении о теракте.

Как сообщила пресс-служба суда, пьяный мужчина позвонил по единому номеру "112" и заявил, что "взорвет одно из сел Раздольненского района, захватил четверых заложников, совершает террористический акт - взрывает газ",.

Его действия подпадают под статью УК "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений". Ее санкция - от 200 до 500 тыс. рублей штрафа, либо до трех лет ограничения свободы, либо от двух до трех лет принудительных работ.