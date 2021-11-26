Россиян протестируют на новый штамм при возвращении из Африки, Израиля и Великобритании

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Оперштаб поручил Роспотребнадзору организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, возвращающихся из ряда африканских государств, включая ЮАР, где был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 B.1.1.529. В число стран вошли также Гонконг, Великобритания, КНР и Израиль.

"Роспотребнадзору совместно с Минтрансом организовать экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан России, прибывающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини, Танзании, Гонконга, КНР, Израиля, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Данное решение также касается и иностранных граждан, "прибывающих из Китайской Народной Республики, Государства Израиль, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии".

Решение о проведении тестирования принято из-за обнаружения в этих странах или у граждан этих государств нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529.

В России пока не обнаружен этот новый штамм, однако существует вероятность его завоза в страну, заявил "Интерфаксу" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Приостановка полетов позволит выиграть время

"В РФ пока новый штамм не выявлен. Более трансмиссивные штаммы, если они имеют преимущество перед остальными, могут активно распространяться по планете, так как границы достаточно прозрачны. И так как Россия не изолирована от остального мира, то вероятность заноса всегда есть, что мы и наблюдали ранее со штаммами "альфа", "бета" и "дельта", - сказал Хафизов.

При этом он отметил, что "различные меры, включая приостановку полетов, иногда позволяют выиграть некоторое время": "Главное, если они все же вводятся, правильно этим воспользоваться".

Новый штамм. Что это?

Говоря о возможном вытеснении новым штаммом варианта COVID-19 "дельта", Хафизов сообщил, что специалисты внимательно будут следить за ситуацией, потому что такая вероятность есть.

"Специалисты с некоторой опаской следят за возможным появлением других штаммов, которые могли бы кардинально отличаться от "дельты" набором мутаций и, как результат, свойств. Появление нового штамма из Африки (B.1.1.529), характеризующегося большим числом изменений в гене S-белка, может быть таким случаем. Вообще, уже есть предположение, что 90% случаев заболевания в Гаутенге (ЮАР) уже могут быть вызваны этим вариантом, и он, возможно, присутствует в большинстве других провинций страны", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли понимание, это вариант "дельта" - штамма или "бета" - штамма, Хафизов сообщил, что "вариант B.1.1.529 – это одно из ответвлений старого варианта B.1.1, своего собственного названия он пока не имеет, хотя ему уже досрочно назначили букву "ню".

"Он не является "потомком" ни "беты", ни "дельты" в строгом понимании этого слова. Хотя вариант B.1.1.529 имеет несколько общих мутаций со штаммами C.1.2, "бета" и "дельта", он также имеет ряд дополнительных мутаций. В настоящее время линия B.1.1.529 относительно отличается от штаммов C.1.2, "бета" и "дельта" и, судя по всему, эволюционировала независимо", - добавил эксперт.

Говоря о "дельта"-штамме коронавируса, он заявил, что тот "вероятно практически исчерпал свой потенциал в части становления более контагиозным или же способности избегать нейтрализующего действия антител".

"Последние несколько месяцев отличались некоторым затишьем в части генетического разнообразия нового коронавируса, если так можно назвать широчайшее распространение штамма "дельта" по всему миру. При этом "дельта" продолжала диссоциировать на подлинии, несколько отличающиеся друг от друга мутациями в геноме вируса. Впрочем, особых изменений свойств патогена это не вызывало, и по этой причине мы наблюдаем их достаточно большое разнообразие в популяции", - добавил он,

"Так, за последнее время лишь раз была отмечена одна подлиния дельты – AY.4.2, которая потенциально может быть немного более заразной, и то это утверждение все еще под вопросом", - сказал Хафизов.