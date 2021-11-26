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Бельгия стала первой страной в Европе, где выявили новый штамм COVID из ЮАР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Бельгии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в ЮАР, сообщили франкоязычные СМИ. Это первый случай обнаружения варианта B.1.1.529, зафиксированный медиками в европейских странах.

Штамм нашли у человека, вернувшегося из поездки за рубеж, он заболел 22 ноября.

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Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил в пятницу, что Париж несколько дней назад усилил контроль на границе с Бельгией из-за санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее первый случай нового штамма выявили в Израиле. Еще два человека подозреваются в заражении этим же штаммом, их анализы пока находятся в процессе обработки.

Вариант B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, множество мутаций - "это серьезная проблема".

Хроника 09 января 2020 года – 26 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
ЕС коронавирус Бельгия

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