В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 946 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В Москве выявили 3 430 новых случаев COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 1 879, в Московской области - 1 867.

Еще 1 056 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 759 - в Воронежской области, 722 - в Нижегородской области, 719 - в Свердловской области, 705 - в Краснодарском крае, 704 - в Красноярском крае, 694 - в Пермском крае, 672 - в Башкирии, 651 - в Ростовской области, 649 - в Челябинской области, 623 - в Саратовской области, 599 - в Иркутской области, 589 - в Омской области, 587 - в Хабаровском крае, 574 - в Крыму, 528 - в Ставропольском крае, 525 - в Алтайском крае.

Кроме того, 470 случаев - в Ульяновской области, 457 - в Приморском крае, 452 - в Волгоградской области, 425 - в Смоленской области, 413 - в Архангельской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 400 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 239 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 96, в Петербурге - 70, в Московской области - 53.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 536 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 271 531 умерший и 8 млн 237 тыс. 465 выписанных, в том числе 36 494 выписаны за последние сутки.