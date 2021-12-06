Мурашко анонсировал начало испытаний "Спутника" на детях в начале 2022 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей от 6 до 11 лет начнутся в начале 2022 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

29 ноября руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что попросил у Минздрава разрешение на начало этих исследований.

Минздрав уже одобрил вакцину "Спутник М" для детей возрастом от 12 до 17 лет. Ее уже начали производить. Ожидается, что она поступит в гражданский оборот в середине декабря.