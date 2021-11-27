Пожар на заводе с боеприпасами в Дзержинске ликвидировали

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Как сказал собеседник агентства, это произошло в 13:57.

Между тем, первый заместитель гендиректора завода Олег Корпатенков сообщил, что возгорание случилось в цехе по производству взрывчатых материалов. "Там присутствует, в том числе, и ацетон - это один из компонентов сырья", - сказал он журналистам.

По его словам, работы проводились согласно регламенту, это была обыкновенная операция.

Как отметил Корпатенков, причины произошедшего пока непонятны. Будет создана комиссия, которая их установит.

По его словам, завод вернулся к штатной работе. "На момент взрыва все технологические цепочки были остановлены. Но сейчас завод работает в обычном режиме", - сказал он.

Ранее в субботу на оборонном ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возник пожар. Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составила 900 кв. м, однако позднее выяснилось, что она составляет 55 кв. м.

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