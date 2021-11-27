На заводе с боеприпасами в Дзержинске ликвидировали открытое горение

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Открытое горение на оборонном заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске ликвидировано. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Позднее в МЧС РФ подтвердили информацию о ликвидации открытого горения на заводе. Как сообщает пресс-служба ведомства, это произошло в 12:04.

Отмечается, что в настоящее время взрывы на территории предприятия прекратились, из соседнего здания для безопасности эвакуировано 88 человек.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Нижегородской области журналистам уточнили, что пожар был локализован в 11:50 по Москве.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту возгорания на оборонном заводе, сообщает со своей стороны региональное Следственное управление СКР. Оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На место происшествия выехали следователи 1 отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.

ЧП на заводе в Дзержинске

Утром 27 ноября на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возникло возгорание. Пожар тушат на площади 900 кв. м. Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Жертв нет.

По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет.

Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов. Также на месте наблюдается черный дым.

По данным информированного источника, приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.