В МЧС уточнили площадь пожара на оборонном заводе в Дзержинске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошло на площади 55 кв. м, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что ранее называвшаяся цифра в 900 кв. м - это площадь здания, где произошел пожар. "Было плотное задымление и изначально, предварительно, руководители тушения пожара передавали такую площадь, сейчас же, после ликвидации открытого горения, площадь была скорректирована", - сказали в пресс-службе.

На сайте областного ГУ МЧС уточняется, что пожар произошел в цехе №32.

В свою очередь, в мэрии нижегородского Дзержинска "Интерфаксу" сообщили, что "оповещение населения по громкоговорителям не проводилось, так как нет ЧС для города, поэтому по протоколу не требуется подобных мер".

27 ноября на ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возникло возгорание. Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Жертв нет. Из соседнего здания для безопасности было эвакуировано 88 человек.

По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет. Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов.

Пожар был локализован в 11:50. В 12:04 ликвидировано открытое горение.

По данным информированного источника, приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).