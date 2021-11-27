Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В МЧС уточнили площадь пожара на оборонном заводе в Дзержинске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области произошло на площади 55 кв. м, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что ранее называвшаяся цифра в 900 кв. м - это площадь здания, где произошел пожар. "Было плотное задымление и изначально, предварительно, руководители тушения пожара передавали такую площадь, сейчас же, после ликвидации открытого горения, площадь была скорректирована", - сказали в пресс-службе.

На сайте областного ГУ МЧС уточняется, что пожар произошел в цехе №32.

В свою очередь, в мэрии нижегородского Дзержинска "Интерфаксу" сообщили, что "оповещение населения по громкоговорителям не проводилось, так как нет ЧС для города, поэтому по протоколу не требуется подобных мер".

27 ноября на ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возникло возгорание. Пострадали два человека, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Жертв нет. Из соседнего здания для безопасности было эвакуировано 88 человек.

По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет. Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов.

Пожар был локализован в 11:50. В 12:04 ликвидировано открытое горение.

По данным информированного источника, приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Дзержинск Нижегородская область

Новости по теме

Новости

В "Роскосмосе" опровергли перенос пуска ракеты "Союз" с Куру

Состояние четырех из 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" назвали тяжелым

Все обвиняемые по делу о ЧП на шахте "Листвяжная" арестованы

Правительство утвердило правила определения границ бедности в России

Правительство утвердило правила определения границ бедности в России

На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы

На заводе с боеприпасами в Дзержинске ликвидировали открытое горение

На заводе с боеприпасами в Дзержинске ликвидировали открытое горение

Следствие установило, что в шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха

Следствие установило, что в шахту "Листвяжную" с июня подавали мало воздуха
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

Источник назвал приоритетные версии причин пожара на заводе в Дзержинске

Площадь пожара на оборонном заводе в Дзержинске достигла 900 квадратных метров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });