Что произошло за день: суббота, 27 ноября

Пожар на оборонном заводе в Дзержинске, арест фигурантов дела о ЧП на шахте, смена совета директоров "Тольяттиазота" и победы российских фигуристов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На оборонном заводе им Свердлова в нижегородском Дзержинске произошел пожар. Ему предшествовали срабатывание пожарной сигнализации и несколько взрывов. Пострадали два человека. Огонь распространился на площади 55 квадратных метров, к вечеру его полностью ликвидировали. Завод возобновил работу. Ранее на предприятии уже бывали ЧП.

- Пятерых фигурантов дела об аварии на шахте "Листвяжной" отправили под арест. Это сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, директор шахты и его заместитель Сергей Махраков и Андрей Молоствов, а также начальник участка Сергей Герасименок. Следствие установило, что с июня на участок шахты поступало мало воздуха, там скапливался метан.

- "Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота". На внеочередном собрании акционеров был избран новый состав, в который вошли пятеро представителей "Уралхима". Представитель мажоритариев "Тольяттиазота" заявила о нарушениях при проведении собрания.

- В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19. В Москве заболели 3 430 человек, в Санкт-Петербурге - 1 879. Умерли за сутки 1 239 пациентов.

- Правительство утвердило правила определения границ бедности в России.

- Российские фигуристы стали победителями на этапе серии Гран-при в Сочи. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду.