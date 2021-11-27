Состояние пострадавших от пожара в Дзержинске оценили как средней степени тяжести

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на оборонном заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном Минздраве, двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска, им оказывается необходимая помощь.

27 ноября на ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возникло возгорание. Пожар тушат на площади 900 кв. м. Пострадали два человека. Жертв нет.

По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет.

Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов. Также на месте наблюдается черный дым.

По данным информированного источника, приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.