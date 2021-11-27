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Состояние пострадавших от пожара в Дзержинске оценили как средней степени тяжести

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в результате пожара на оборонном заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном Минздраве, двое пострадавших доставлены в медицинские организации Дзержинска, им оказывается необходимая помощь.

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27 ноября на ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" в одном из цехов сработала пожарная сигнализация, после чего произошло несколько взрывов и возникло возгорание. Пожар тушат на площади 900 кв. м. Пострадали два человека. Жертв нет.

По данным мэрии Дзержинска, угрозы для жизни жителей города нет.

Местные жители сообщили в соцсетях, что слышали 4-5 взрывов. Также на месте наблюдается черный дым.

По данным информированного источника, приоритетными версиями пожара считаются нарушение технологического процесса и неисправность оборудования.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента шесть человек погибли. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

16 июля 2020 года сообщалось еще об одном ЧП на заводе. Тогда трое попали в больницу из-за разгерметизации емкости с ацетоном.

Дзержинск Нижегородская область

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