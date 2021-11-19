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В Екатеринбурге суд отклонил коллективный иск против QR-кодов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказался удовлетворить коллективный иск, податели которого оспаривали пункт указа губернатора о доступе в отдельные учреждения по QR-коду о вакцинации от COVID-19, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Коллективное заявление (...) оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее сообщалось, что областной суд 1 ноября зарегистрировал административный иск жителя региона, который решил оспорить пункт указа губернатора Евгения Куйвашева о введении с 30 октября доступа в общественные места по QR-кодам и документам, удостоверяющим личность.

К иску пожелали присоединиться еще больше 200 свердловчан. На предварительных слушаниях иск был признан коллективным.

Перед заседанием в пятницу один из истцов, юрист Иван Волков заявил журналистам, что заявители считают указ незаконными и антиконституционным. Он напомнил, что в Конституции "сказано, что все равны перед законом и судом, права и свободы человека и гражданина принадлежат ему с рождения, (...) в том числе право на передвижение, право на выбор, в какие места проходить, пользоваться какими услугами государственными, муниципальными, частными".

Систему QR-кодов в Свердловской области начали вводить с 25 октября, постепенно расширяя сферу ее действия. С 30 октября она перестала быть рекомендательной и стала обязательной. В ноябре депутаты регионального Заксобрания от КПРФ предлагали Куйвашеву изменить правила работы системы. 18 ноября региональная ассоциация кулинаров и рестораторов потребовала отменить ковид-ограничения, заявив, что предприятия с 30 октября потеряли в среднем 50% выручки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Свердловский облсуд коронавирус Иван Волков

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