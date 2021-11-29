Свердловская общественная палата получила более 500 жалоб на QR-коды

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Свердловская общественная палата получила больше 500 обращений от противников антиковидных мер, в том числе против вакцинации и системы QR-кодов, сообщил член палаты Владимир Винницкий. Он сказал это на общественных слушаниях по федеральным законопроектам о введении QR-кодов для общественных мест, самолетов и поездов.

"Несмотря на очевидную необходимости антиковидных мер, предлагаемые изменения вызывают в обществе неоднозначную реакцию", - отметил он.

По его словам, в общественной палате жалобы поделили на три основные группы. Одни заявители выступают в принципе против вакцинации, другие - против передачи персональных данных, третьи - против нарушения демократических свобод и прав человека.

Наибольшую активность, как отметил Винницкий, проявляют "политически озабоченные граждане".

"Страна находится в крайней степени опасности, бактериологической опасности, вирусной опасности, и это, конечно, требует принятия незамедлительных мер, - добавил член областной ОП. - Из цифр это совершенно очевидно: у нас в России заболеваемость варьировалась в пределах 19 тысяч человек, а смертность в пределах 800 человек. На 12 ноября показатель заболеваемости вырос вдвое, это 40 тысяч человек, а смертность - 1 200 человек. Кроме того, по данным Минздрава, в 2021 году более 90% избыточной смертности в России пришлось именно на коронавирус".

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два федеральных законопроекта о праве регионов вводить систему QR-кодов для доступа в общественные места, а также на международные и междугородние железнодорожные и авиарейсы. На следующей неделе Дума направила эти инициативы в регионы на обсуждение.

В Свердловской области QR-коды начали вводить с 25 октября, а через пять дней сделали ее обязательной и стали расширять сферы ее применения. В ноябре депутаты регионального Заксобрания от КПРФ предложили губернатору смягчить правила работы системы и часть правил отложить. 18 ноября региональная ассоциация кулинаров и рестораторов потребовала отменить ковид-ограничения, заявив, что предприятия с 30 октября потеряли в среднем 50% выручки. В областной суд поступил коллективный иск от свердловчан о незаконности и неконституционности этой системы. Суд этот иск не удовлетворил.