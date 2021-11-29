Введенный в Кузбассе режим ЧС продлится до окончания работ на "Листвяжной"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 25 ноября ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи гибелью людей на шахте "Листвяжная", говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации правительства региона.

Документ был опубликован 26 ноября. "Установить для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональный уровень реагирования", - говорится в распоряжении.

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что режим ЧС продлится, пока не завершатся работы на шахте.

"Режим ЧС продлится и после всех выплат семьям погибших и пострадавшим. Предполагается его снять, когда тела погибших будут подняты на поверхность и завершатся все работы на шахте", - сказал собеседник агентства.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По официальной информации, пострадали 76 человек, 64 из них госпитализированы.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

Шахта "Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Уголь" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.