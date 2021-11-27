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Состояние четырех из 60 пострадавших на шахте "Листвяжная" назвали тяжелым

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В стационарах Кемеровской области находятся 60 пострадавших в результате происшествия на шахте "Листвяжная", сообщила в субботу пресс-служба Минздрава РФ.

Как отмечается, по данным на 27 ноября, состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое.

Еще 12 пациентам медицинская помощь оказывается амбулаторно, добавили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что все пострадавшие обеспечены необходимой помощью, в том числе консультациями клинических психологов и психотерапевтов. Отмечается, что "определена потребность в медицинской помощи родственников пострадавших и организовано ее поэтапное оказание".

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщал о 52 пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", находящихся в больницах области, пять из них - в реанимации.

При этом ранее в субботу начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков сообщил, что число пострадавших в происшествии горноспасателей увеличилось до 15 человек, все они находятся в больницах с отравлением окисью углерода.

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ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

В субботу на шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы, приостановленные ранее из-за угрозы взрыва.

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная

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