Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Существующие вакцины от коронавируса будут защищать от тяжелого течения и в случае с новым вариантом "омикрон", заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

"Мы точно можем сказать, что вакцины будут продолжать работать и защищать от тяжелого течения, как это было по опыту со всеми предыдущими вариантами вируса", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Говоря о том, потребуется ли корректировка состава вакцины, Гущин заявил, что ответить на этот вопрос можно будет по результатам экспериментальных исследований, которые могут появиться в мировой научной среде через 3-4 недели.

Представитель центра им. Гамалеи также отметил, говоря о новом штамме коронавируса, что пока у специалистов есть "достаточно скудный объем данных", в основном генетического характера. "С точки зрения генетики вариант уникальный, у него самое большое количество мутаций по сравнению с вариантами, которые существовали ранее, однако нужно понимать, что эти мутации, они могут иметь эффект, а могут не иметь эффект", - сказал Гущин.

"Мы не знаем, насколько этот вариант действительно способен конкурировать с "дельтой", который является абсолютно доминирующим вариантом. (...) первые сообщения есть о том, что возможно распространяется быстрее, но научного подтверждения на достаточном объеме данных пока еще нет", - уточнил Гущин.

Он также отметил, что нет данных о том, насколько новый штамм коронавируса более летальный, а также способствует ли более тяжелому течению болезни.

Ранее глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что большое количество мутаций в обнаруженном на юге Африки новом варианте коронавируса COVID-19 B.1.1.529 (штамм "омикрон") еще не означает, что вирус стал более опасен для человека, прямой взаимосвязи между количеством мутаций и тем, что вирус обязательно станет более опасным, нет.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Ранее Гинцбург сообщил, что в центре им. Гамалеи проверят эффективность "Спутника V" к новому варианту COVID-19, как только получат образец. Кроме того, при необходимости, вакцину можно будет довольно быстро модифицировать. "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом, используемым при массовой вакцинации населения в РФ, которая началась 18 января.