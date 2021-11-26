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Гинцбург счел преждевременным говорить о том, что новый вариант COVID опаснее предыдущих

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Большое количество мутаций в обнаруженном на юге Африки новом варианте коронавируса COVID-19 B.1.1.529 еще не означает, что вирус стал более опасен для человека, заявил "Интерфаксу" глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Количество мутаций, как верно всегда и писал ВОЗ, говорит о том, что к такому варианту надо относиться с интересом, настороженностью и внимательностью. Но не надо сразу бросаться что-то менять в той системе, которая существует. Единственное, что надо менять - заставлять всех вакцинироваться, во всяком случае "Спутником V" - это точно", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

Между тем, Гинцбург заявил, что прямой взаимосвязи между количеством мутаций и тем, что вирус обязательно станет более опасным, нет.

"Количество мутаций, действительно, может привести к резкому изменению вируса. Но это же количество мутаций может привести и к тому, что штамм будет очень неустойчив в воздушном пространстве. Например, передается только в очень влажном или, наоборот, очень сухом воздухе, а при низкой температуре РФ или европейской части Европы он будет очень неустойчив. Тогда мы внутренне перекрестимся, верующие и неверующие, и будем жить дальше",- сказал Гинцбург.

Таким образом, в настоящее время о свойствах нового варианта COVID-19 ничего определенного сказать нельзя, добавил ученый.

"Если нас интересует эффективность "Спутника V", дождемся, когда этот вариант поступит в институт Гамалеи, и экспериментально проверим", - добавил ученый.

Ранее он сообщил, что в центре им. Гамалеи проверят эффективность "Спутника V" к новому варианту COVID-19, как только получат образец. Кроме того, при необходимости, вакцину можно будет довольно быстро модифицировать.

"Спутник V" центра Гамалеи является основным препаратом, используемым при массовой вакцинации населения в РФ, которая началась 18 января.

Еврокомиссия в связи с обнаружением нового штамма коронавируса B.1.1.529 на юге Африки намерена предложить странам ЕС прекратить авиасообщение с этим регионом, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что полеты в Великобританию из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Эсватини (Свазиленда) и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

Премьер-министр Израиля объявил о запрете на поездки в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини (Свазиленд). Также жителям этих государств запретят въезд в Израиль, а все вернувшиеся из них израильские туристы будут неделю сидеть в карантине.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус Южная Африка

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