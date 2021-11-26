Центр Гамалеи проверит эффективность "Спутника V" против нового варианта COVID-19

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Центр им.Гамалеи Минздрава России намерен проверить эффективность разработанной им вакцины "Спутник V" к новому варианту коронавируса COVID-19 B.1.1.529, обнаруженному на юге Африки, сообщил "Интерфаксу" глава центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"Когда будет получен штамм (B.1.1.529 - ИФ), то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к "Спутнику V" по отношению к этому штамму, о чем мы сообщим всей мировой общественности", - сказал Гинцбург.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

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