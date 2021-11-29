Домодедовская больница пока не принимала больных с "омикроном"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Домодедовскую центральную больницу пока не поступали пациенты со штаммом "омикрон" коронавируса, прибывшие из-за границы через аэропорт "Домодедово", заявил телеканалу "Россия 24" главврач больницы Андрей Осипов.

"Узнали, что региональный Роспотребнадзор организовал тестирование в аэропортах московского авиационного узла - это "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" - пассажиров тех рейсов, которые прибывают из неблагоприятных стран. На сейчас информация, что пока нового штамма "омикрон" ни у кого не обнаружено. Учитывая, что мы находимся на первой линии, аэропорт "Домодедово" обслуживаем, тоже таких пациентов пока не имеем", - сказал он.

За минувшие выходные в больнице примерно на 2% уменьшилось количество госпитализированных, отметил Осипов.

"Радует, что у нас меньше госпитализированных детей, беременных - их было достаточно много ранее", - подчеркнул главврач.

На прошлой неделе представители ЮАР объявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, который характеризует относительно большое число мутаций - 32. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала этому варианту название "омикрон" и причислила его к штаммам, "вызывающим беспокойство". В связи с его обнаружением начались ограничения авиасообщения с рядом стран юга Африки. Отдельные зараженные "омикроном" найдены уже в Европе.

Пока "омикрон" и его контагиозность мало изучены. Западные эксперты предварительно отмечают, что заразившиеся жалуются на утомляемость и учащение сердцебиения, а потери обоняния у них не наблюдается.