МИД РФ заявил, что замминистра не анонсировал новые ограничения из-за штамма "омикрон"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли появившиеся в ряде СМИ со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова сообщения о том, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространения "омикрон"-штамма.

"Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствам слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы "новых ограничениях", которые оперштаб введёт из-за коронавируса", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Подобных заявлений Иванов не делал", - подчеркнули на Смоленской площади.

В пятницу оперштаб принял решение с 28 ноября ограничить въезд в РФ для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга из-за обнаружения там нового штамма SARS-CoV-2 B.1.1.529. Решение также касается иностранных граждан, находившихся на указанных территориях в течение последних 10 дней.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - уточняется в сообщении. В нем также говорится, что "ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, окончательные выводы делать пока преждевременно".

"На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант", - уточняется в сообщении.