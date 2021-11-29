Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи начал разработку модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон", в случае необходимости массовое производство этой модификации может быть запущено через 45 дней.

"Институт Гамалеи считает, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" нейтрализуют последний из вариантов коронавируса - омикрон, и начали необходимые исследования", - говорится в совместном заявлении Российского фонда прямых инвестиций и центра им.Гамалеи.

"Тем не менее, институт Гамалеи, основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов (коронавируса), уже начал разработку новой версии вакцины "Спутник", адаптированной под штамм "омикрон"", - отмечается в сообщении.

В заявлении сказано, что при необходимости запуск в массовое производство модифицированного варианта займет полтора месяца, а в сотнях миллионах доз он появится в конце февраля. "Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника", модифицированного под штамм "омикрон", могут быть поставлены на международные рынки уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году будет доступно более 3 млрд доз", - отмечается в заявлении.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32.