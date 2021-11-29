Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась

Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи начал разработку модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон", в случае необходимости массовое производство этой модификации может быть запущено через 45 дней.

В РоссииУченый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"Читать подробнее

"Институт Гамалеи считает, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" нейтрализуют последний из вариантов коронавируса - омикрон, и начали необходимые исследования", - говорится в совместном заявлении Российского фонда прямых инвестиций и центра им.Гамалеи.

"Тем не менее, институт Гамалеи, основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов (коронавируса), уже начал разработку новой версии вакцины "Спутник", адаптированной под штамм "омикрон"", - отмечается в сообщении.

В заявлении сказано, что при необходимости запуск в массовое производство модифицированного варианта займет полтора месяца, а в сотнях миллионах доз он появится в конце февраля. "Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника", модифицированного под штамм "омикрон", могут быть поставлены на международные рынки уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году будет доступно более 3 млрд доз", - отмечается в заявлении.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

22
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов

Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов
Пандемия коронавируса

Беглов пообещал петербуржцам новые ковид-ограничения к Новому году

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Обвинение запросило для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Рябков сообщил о подготовке к саммиту РФ-США, который пройдет не в очном формате

Пандемия коронавируса

Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

"Роскосмос" намерен создать универсальный космический корабль для новой станции

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья

Путин освободил семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });