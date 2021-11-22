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В Петербурге каждый третий проверенный бар и ночной клуб нарушал CОVID-меры

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Каждый третий проверенный на прошлой неделе объект общепита и досуга в Петербурге стал нарушителем ограничений по коронавирусу, сообщила в понедельник пресс-служба администрации губернатора.

"В вечернее и ночное время проинспектировано более 30 объектов общепита и досуга в Центральном, Московском и Василеостровском районах. Большинство из них соблюдали антиковидные требования и были закрыты после 23:00. Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей 11 баров, кальянных и ночных клубов", - говорится в сообщении.

Заведения-нарушители находились в центре Петербурга - на Литейном, Московском и Лиговском проспектах, улицах Ломоносова, Рубинштейна, Беринга, Жуковского, на Разъезжей и Стремянной улицах.

В городской администрации отметили, что среди проверенных баров есть те, кто неоднократно нарушал установленные требования, несмотря на штрафы и предупреждения.

В дневное время на прошлой неделе инспекторы проверили более 100 объектов: 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах города. "Нарушения выявлены в девяти объектах - у них не было (предпринимательского - ИФ) QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции", - говорится в сообщении.

По результатам проверок возбуждены административные производства, нарушители будут оштрафованы, отметили в городской администрации.

Там уточнили, что инспекции ежедневно проводят сотрудники комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике инновациям и торговле при содействии полиции.

Они проверяют исполнение постановления городского правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)". Этим документом установлены антикоронавирусные ограничения в городе, в частности запрет на работу ресторанов, кафе и баров после 23 часов.

Петербург коронавирус

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