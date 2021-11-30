Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Главная военная прокуратура заподозрила четырех генералов и трех полковников Росгвардии в хищениях и злоупотреблениях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) "Недвижимость", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как стало известно "Ъ", информационная система "Недвижимость" должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн руб., так и не заработала.

По словам источника газеты, изначально договоры на создание новой системы "Недвижимость" были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году. В этом году на основе прекративших существование ВВ МВД была создана Росгвардия. Как выяснили офицеры ее собственной службы безопасности, работавшие по личному указанию директора службы Виктора Золотова, информационная система существовала только на бумаге, а выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены.

По данным газеты, в 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй, но так и не запущенной в действие ИС "Недвижимость". В возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), заподозрили бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова, а также главу департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова. Также в особо крупном мошенничестве заподозрили генерал-майора, замначальника главного управления связи Росгвардии Андрея Козлова и троих офицеров в звании полковника.

По итогам проверки материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях направлены в Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).