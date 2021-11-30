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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Врачи сообщили о шестерых пострадавших от урагана в Крыму

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Крыму из-за сильного ветра, который поднялся в понедельник, шесть человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Там уточнили, что четверо пострадали в Ялте и по одному человеку - в Симферополе и Симферопольском районе.

Ранее сити-менеджер Ялты Янина Павленко сообщала, что из четверых пострадавших горожан троим потребовалась госпитализация.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с. Вечером 29 ноября из-за ветра в Симферополе и еще пяти районах произошли веерные отключения электричества. По данным федерального Минэнерго, в худший период без света оставались более 55 тысяч человек. На утро вторника МЧС Крыма сообщило, что без света оставались около 12 тысяч человек.

С вечера понедельника в регионе ветром повалило 65 деревьев, сообщили в МЧС Крыма, десять деревьев упали на автомобили. Всего пока повредило 21 машину, зарегистрировано 10 случаев повреждения кровель, в Ялте затонуло моторное судно, пять судов сорвало с якорей и прибило к пирсу.

Жители Крыма сообщают в соцсетях о поваленных деревьях, рекламных конструкциях, фонарных столбах и заборах.

Утром во вторник ветер в Керченском проливе утих и судоходство было восстановлено.

Крым Ялта Симферополь МЧС Минэнерго Янина Павленко

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