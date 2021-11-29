Четыре человека пострадали из-за шторма в Ялте

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека получили в понедельник травмы из-за сильного ветра в Ялте, сообщила "Интерфаксу" глава администрации города Янина Павленко.

"Уже четверо пострадавших: молодой парень, которому упала ветка на голову, и трое пожилых людей. Они госпитализированы. Все случаи связаны со стихией", - сказала Павленко.

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с. В понедельник вечером ветер стал причиной веерного отключения электричества в Симферополе и четырех районах. По последним данным, без света остаются около 31 тысяч человек.

Жители Крыма сообщают в соцсетях о поваленных деревьях, рекламных конструкциях, фонарных столбах и заборах. Рейд Севастополя пришлось закрыть. Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, где сейчас нет лоцманского сопровождения из-за шторма.