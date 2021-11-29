Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, где бушует шторм

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Несколько сотен судов ожидают улучшения погоды, чтобы пройти Керченский пролив, где сейчас бушует шторм.

"Точных цифр нет. До сотни судов в Азовском устье и до сотни - в Черноморском", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

Лоцманское сопровождение пока не осуществляется из-за плохой погоды. "Шторм (с ветром) 15 м/с, прогноз - до 18-20 м/с", - отметили в профильном ведомстве.

"Иностранные суда не имеют права проходить Керченский пролив без лоцманского сопровождения. Капитаны судов под российским флагом, имеющие соответствующий опыт и допуск, могут теоретически проходить без лоцмана, но не хотят, судя по всему", - пояснили в Росморречфлоте.

Как сообщалось, в Крыму в понедельник и вторник прогнозировали ураганный ветер до 35 метров в секунду, объявлено штормовое предупреждение. 29 ноября без света оставались более 55 тысяч человек, работают бригады энергетиков.