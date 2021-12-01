В России 1-5 декабря пройдет акция по бесплатному тестированию на ВИЧ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в первые пять дней декабря проведет акцию по бесплатному тестированию на ВИЧ, сдать тесты можно в Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в Центрах молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии ведомства, сообщает пресс-служба центра.

"Центр молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора принимает активное участие в акции #СТОПВИЧСПИД, бесплатно сдать анализ на ВИЧ, узнать свой ВИЧ-статус можно 1 - 5 декабря 2021 года", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя центра, сдать тесты на ВИЧ можно по всей России.

В пресс-службе отметили, что Роспотребнадзор проводит большую работу, направленную на победу над полным искоренением ВИЧ на территории РФ. Для решения комплексных задач в 2020 году был открыт Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, созданный на базе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

В данном центре проводятся научные исследования, направленные на создание препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, разработка методов диагностики и внедрение новых технологий в практику учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения, а также ведется работа по совершенствованию эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией, уточнили в пресс-службе.

Там также привели данные ЮНЭЙДС (Программа ООН по ВИЧ/СПИДу): на планете насчитывается 38 миллионов людей, живущих с ВИЧ, более 7 млн из них даже не подозревают об этом.

По официальным данным, на начало текущего года в РФ насчитывалось более 1,1 млн человек, обладающих ВИЧ-положительным статусом, большинство из них составляют мужчины в возрасте до 40 лет.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, который в этом году проходит под общим девизом "Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии".