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Приморский краевой суд рассмотрит жалобу на арест подозреваемого в педофилии депутата

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Жалоба адвокатов об избрании меры пресечения в виде ареста депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова поступила в краевой суд.

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"Жалоба поступила, судебное заседание назначена на 2 декабря в 16:00", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Как сообщалось, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он был задержан 17 ноября, а затем по решению Фрунзенского районного суда Владивостока арестован на два месяца. Адвокаты Самсонова добивались избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении Самсонова носит политический характер. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

Приморский край КПРФ Артем Самсонов

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