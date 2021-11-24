Подозреваемый в растлении ребенка приморский депутат заявил о фальсификации

Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, арестованный по подозрению в растлении ребенка, заявил, что его адвокаты обнаружили признаки фальсификации доказательств по его делу.

"Адвокаты нашли в деле неопровержимые факты, указывающие на ложь свидетелей, оговоривших меня. Готовят заявление о возбуждении дел по факту заведомо ложных показаний и фальсификации доказательств", - сообщается в среду в официальном аккаунте депутата в соцсети.

Также Самсонов написал, что сидит в одиночной камере, где ранее находился экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк. "Пока карантин, сижу в одиночной камере, скучаю. Арестант из соседней камеры говорит, что до меня в моей камере сидел бывший мэр, Олег Гуменюк", - говорится в сообщении.

В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста). Он был задержан 17 ноября, а затем по решению суда арестован два месяца.

По версии следствия, преступление было совершено на базе отдыха во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении Самсонова носит политический характер. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, зампредседателя комитета Заксобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года он баллотировался в Госдуму.