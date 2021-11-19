Защита обжалует заключение под стражу приморского депутата Самсонова

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Защита будет добиваться смягчения меры пресечения депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову, который подозревается в растлении ребенка, сообщила адвокат Наталья Касилова.

"Конечно, будет обжаловать. Считаем, что может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала она журналистам после заседания суда, на котором Самсонову избрали меру пресечения.

По ее словам, Самсонов продолжает голодовку и настаивает, чтобы провели исследования на полиграфе независимым полиграфологом.

"Это требование является основанием голодовки", - сказала адвокат.

Суд в пятницу по ходатайству следствия избрал Самсонову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 января 2022 года.

Как сообщалось, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он был задержан и объявил голодовку.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают, что возбуждение дела в отношении Самсонова носит политический характер. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонову 47 лет. Он состоит в КПРФ с 2009 года, заседает краевом Заксобрании с 2011 года. С 2016 года он является первым секретарем Владивостокского отделения партии. Он не раз участвовал в выборах в Госдуму, в акциях протеста, ведет собственный телеграм-канал.