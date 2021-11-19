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Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии

Суд арестовал приморского депутата от КПРФ, подозреваемого в педофилии
Депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке в пятницу заключил под стражу депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова, ранее задержанного по подозрению в растлении ребенка, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

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"Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты Самсонова добивались избрания меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Как сообщалось, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он был задержан и объявил голодовку.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка.

В Приморском краевом отделении КПРФ уголовное преследование Самсонова политически мотивированным. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного cобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

Приморский край Владивосток Артем Самсонов КПРФ

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