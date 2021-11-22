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Подозреваемый в педофилии приморский депутат прекратил голодовку для проверки на полиграфе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, арестованный по подозрению в растлении ребенка, в понедельник прекратил голодовку в связи согласием следователя провести исследование на полиграфе, сообщил "Интерфаксу" адвокат депутата Алексей Клецкин.

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"Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артем начал выход из голодовки. Поскольку голодовка является противопоказанием, нельзя проходить исследования (на полиграфе - ИФ) в таком состоянии, будут искаженные показатели реакций", - сказал Клецкин.

Он добавил, что защита будет настаивать на привлечении независимого полиграфолога.

Также адвокат отметил, что в понедельник защита обжалует решение Фрунзенского районного суда Владивостока, которым Самсонову избрана мера пресечения в виде ареста до 17 января 2022 года.

Как сообщалось, в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он был задержан 17 ноября и в тот же день объявил голодовку, требуя исследования на полиграфе независимым полиграфологом.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Самсонов вину не признает.

В Приморском краевом отделении КПРФ считают уголовное преследование Самсонова политически мотивированным. Там также уточнили, что речь в уголовном деле идет о событиях 2018 года.

Самсонов - первый секретарь Владивостокского местного отделения КПРФ с 2016 года, заместитель председателя комитета Законодательного cобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года баллотировался в Госдуму.

Приморский край КПРФ Артем Самсонов

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