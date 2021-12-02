Полиция в Новосибирске выявила продажу фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские выявили два факта продажи фиктивных сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, в одном из медицинских учреждений Новосибирской области осуществлялся сбыт официальных медицинских документов лицам, которые фактически не прививались. Стоимость одного документа составляла 10 тысяч рублей. По версии дознания, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации", - говорится в сообщении.

В отделении дознания Управления МВД России по Новосибирску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, задействованных в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявление аналогичных случаев.