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Минздрав призвал к штрафам до 5 млн руб. за объявления о продаже поддельных сертификатов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал законопроект о введении административной ответственности за распространение предложений о продаже поддельных медицинских документов в СМИ и интернете, проект предполагает штрафы до 5 млн рублей.

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Документ опубликован во вторник на портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроектом предлагается ввести в ст. 13.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) норму об ответственности за распространение в средствах массовой информации и интернете "информации, содержащей предложение" о предоставлении медицинских документов без проведения необходимых медицинских исследований и выдаче их лицами, которые не имеют на это права.

За подобное правонарушение разработчики предлагают штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 тыс. рублей, должностных лиц - от 200 до 500 тыс. рублей, юрлиц - на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За повторное правонарушение законопроект предполагает штрафы от 200 до 300 тыс. рублей для граждан, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных лиц и от 1 до 5 млн рублей для юридических лиц.

Минздрав РФ

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