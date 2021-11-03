В Хабаровском крае завели пять дел о продаже сертификатов о вакцинации

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Контроль за соблюдением ограничительных мер, введенных в Хабаровском крае из-за ситуации с коронавирусом, будет усилен, а выдача фиктивных сертификатов о вакцинации строго пресекаться. Об этом заявил журналистам в среду заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов.

"Обращаю внимание, что сейчас в стране более 500 уголовных дел заведено по факту выдачи поддельных сертификатов, из них пять – в Хабаровском крае. (...) Компетентные органы этим вопросом очень серьезно занимаются", - сказал Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

Он добавил, что власти дали поручение УМВД России по Хабаровскому краю увеличить количество проверочных рейдов, в том числе и совместных с управлением Роспотребнадзора.

Никонов также сообщил, что с 26 по 31 октября в районах края на нарушителей ограничительных мер было составлено около 60 протоколов, "эта работа начинается и будет максимально усиливаться".

"Люди должны все-таки понять, что коронавирус это не шутки. Мы теряем людей. В 2020 году умерло на 2 600 человек больше, чем в 2019 году. В 2021 году критические планки 2020 года уже преодолели. Показатели избыточной смертности чрезвычайные, и мы понимаем, что как только растет заболеваемость, буквально проходит две недели и следом растет смертность", - отметил Никонов.

По его словам, в Хабаровском крае меньше чем за две последних недели рост случаев заражения коронавирусом составил почти 150 человек в сутки, и введение ограничений необходимо.

"Это меры профилактики летальных исходов, защиты населения и, соответственно, нам достаточно сложно будет обеспечить всех медицинской помощью при таких темпах роста. Поэтому вводимые меры необходимы, они своевременны, а глубина и длительность этих мер будет зависеть только от того, насколько население сейчас мобилизуется для вакцинации", - сказал он.

В настоящее время наихудшие показатели вакцинации в Хабаровском крае – среди студентов и людей старше 60 лет, добавил Никонов.

Как сообщалось, Хабаровский край по темпам вакцинации занимает среди субъектов страны 79 место.

С начала 2021 года в регион поступило 566 858 доз вакцины, в наличии 175 183 доз.

На сегодняшний день прививку против COVID-19 сделали 388 286 человек, полностью завершили вакцинацию 358 368 жителей края. Население региона – около 1 млн 300 тыс. человек.

За последние сутки в Хабаровском крае выявлено еще 437 новых пациентов с коронавирусом, умерли пятеро больных. Всего в регионе зарегистрировано более 95 тыс. случаев COVID-19, летальных исходов – 916.