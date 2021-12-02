Совладелец СДС и гендиректор "СДС-Угля" готовы ответить за взрыв на "Листвяжной"

По их словам, внешне казалось, что на шахте все безопасно, но "человеческий фактор все перечеркнул"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент холдинга СДС Михаил Федяев и гендиректор "СДС-Угля" Геннадий Алексеев признали свою ответственность за гибель 51 человека на шахте "Листвяжная" (предприятие входит в "СДС-Уголь"). Они заявили об этом на совещании у президента Владимира Путина по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса.

"Внешние факторы официально показывали, что там (на шахте - ИФ) все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека - это катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. (...) Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания", - сказал Алексеев.

Федяев подчеркнул, что он не снимает с себя ответственности за произошедшее.

"Мы никогда не экономили на средствах безопасности и защиты, все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное. На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система "Микон-3", плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. (...) Я готов понести любую ответственность", - сказал он.

50% акций "СДС-Уголя" принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Взрыв на шахте "Листвяжная" и пожар произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, которые участвовали в поисках шахтеров после обвалов. Поиск и подъем тел были затруднены из-за продолжающихся пожаров и сохраняющейся загазованности.

На совещании 2 декабря Путин, ссылаясь на материалы уголовного дела об этом взрыве, заявил, что руководство шахты систематически принимало меры к тому, чтобы скрывать загазованность шахты метаном и в шахте фальсифицировались показатели датчиков. По его словам, в СК причиной аварии считают отсутствие контроля руководства шахты за безопасностью. Он также отметил, что Ростехнадзор недостаточно проверял эту шахту.

Генпрокурор Игорь Краснов, в свою очередь, рассказал, что на "Листвяжной" "гладко было все только на бумаге". Он внес главе Ростехнадзора представление о несоответствии руководителей Сибирского управления службы занимаемым должностям.