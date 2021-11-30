Европейские эксперты планируют посетить РФ до конца года для оценки "Спутника V"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), как ожидается, до конца года приедут в Россию, чтобы получить дополнительную информацию, которая необходима для регистрации вакцины "Спутник V", сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Эксперты EMA планируют приехать в Россию для оценки "Спутника V" в декабре", - сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил подготовку визита специалистов ЕМА до конца года, но отметил при этом, что "это оптимистичный прогноз". По его словам, "приезд в РФ европейских экспертов несколько раз откладывался".

Ранее источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил "Интерфаксу", что проблемы с регистрацией "Спутника V" могут быть связаны с различиями в российских и европейских методиках клинических исследований и контроля готовой продукции. Между тем источник "Интерфакса" в российских властных структурах назвал позицию ЕМА "политически мотивированной".

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.