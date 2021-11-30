Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Европейские эксперты планируют посетить РФ до конца года для оценки "Спутника V"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), как ожидается, до конца года приедут в Россию, чтобы получить дополнительную информацию, которая необходима для регистрации вакцины "Спутник V", сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

В РоссииВ Совфеде сочли, что экспертиза "Спутника V" в ЕС длится слишком долгоЧитать подробнее

"Эксперты EMA планируют приехать в Россию для оценки "Спутника V" в декабре", - сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил подготовку визита специалистов ЕМА до конца года, но отметил при этом, что "это оптимистичный прогноз". По его словам, "приезд в РФ европейских экспертов несколько раз откладывался".

Ранее источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил "Интерфаксу", что проблемы с регистрацией "Спутника V" могут быть связаны с различиями в российских и европейских методиках клинических исследований и контроля готовой продукции. Между тем источник "Интерфакса" в российских властных структурах назвал позицию ЕМА "политически мотивированной".

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

22
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Филиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 30 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
EMA Спутник V Коронавирус

Новости по теме

Новости

В кузбасской шахте "Листвяжная" остаются тела 40 погибших

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

Спасатели предупредили об угрозе взрыва в шахте "Листвяжная" из-за пожара

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Ветер в Керченском проливе стих, судоходство восстановлено

Установлено местонахождение 18 погибших на шахте "Листвяжная"

Что случилось этой ночью: вторник, 30 ноября

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии заподозрили в махинациях

Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

МЧС сообщило о пострадавших из-за ветра в трех регионах Крыма

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });