Саудовская Аравия с 1 января откроет въезд привитым "Спутником V"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд в страну привитым российской вакциной от COVID-19 "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как отметили в фонде, "такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций Королевства".

При въезде вакцинированные "Спутником V" лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест, уточнили в РФПИ.

Отмечается, что "въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных "Спутником V" лиц даст возможность верующим совершать паломничество (Хадж и Умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина".

Таким образом, Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные "Спутником V".