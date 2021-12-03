Крымских высокопоставленных чиновников лишили надбавки за степень

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом сократил размер материальной помощи и отменил выплату надбавки за ученую степень руководителям исполнительных органов власти республики и аппарата совета министров.

Ранее эти чиновники в течение года получали ежемесячно материальную помощь в размере полутора месячных окладов, теперь ее размер будет составлять один оклад.

Надбавка за ученую степень ранее составляла 5% от оклада для кандидатов наук и 10% - для докторов наук.