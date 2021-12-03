На Камчатке сняли часть COVID-ограничений в районах с 80% привитого населения

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке в муниципальных районах, которые обеспечили вакцинацию от COVID-19 более 80% населения, разрешили проведение культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Камчатского края.

Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Солодов.

"В муниципальных образованиях в Камчатском крае, обеспечивших достижение уровня коллективного иммунитета не менее 100% от взрослого населения (...), подлежащего вакцинации (...), разрешается проведение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий в закрытом помещении", - говорится в постановлении.

При этом, заполняемость таких помещений не должна превышать 70%. В пресс-службе уточнили, что 100% населения, подлежащего вакцинации, это и есть не менее 80% от общей численности жителей (в оставшиеся 20% входят дети, больные, имеющие медотвод от прививки).

Ранее Солодов предложил ввести на территории полуострова зонирование районов по количеству привитого населения. Тем, кто попал в так называемую "зеленую зону", предлагалось смягчить либо совсем снять ограничения.

"Плановый параметр вакцинации - более 80% - уже обеспечен в Соболевском районе и в Алеутском муниципальном округе. Мы на штабе приняли решение, что сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться "зеленые" районы, "зеленые" населенные пункты, в которых можно будет снимать ограничения при достижении плановых параметров вакцинации. Первые два лидера у нас есть, надеюсь, что в ближайшее время появятся новые "зеленые" точки на нашей карте и мы сможем переходить к снятию ряда ограничений", - сказал ранее Солодов.

По последним данным, в Камчатском крае от коронавируса привиты более 122 тысяч человек.