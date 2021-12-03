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Иностранцев попросили скорее избавляться от земель на приграничных территориях Крыма

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Крыму органы местного самоуправления скоро начнут принудительно продавать участки земли на приграничных территориях, которые принадлежат иностранцам - гражданам и компаниям, предупредила пресс-служба Госкомрегистра региона. Ведомство призвало землевладельцев ускорить отчуждение этой недвижимости.

В перечень приграничных территорий Крыма, по указу президента Владимира Путина, вошли вошли 19 из 25 муниципальных образований республики. Нерезидентам России запрещается быть собственником земли на таких территориях.

Крайний срок, в течение которого иностранцы самостоятельно могли избавиться от этой недвижимости, истек в марте 2021 года. С учетом масштабности и специфики тематики собственникам решили дать де-факто дополнительное время для внесудебного урегулирования проблемы.

Весной 2020 года в иностранной собственности находились около 11 500 участков на приграничных территориях, к июлю 2021 года таковых оставалось около 7300, а с тех пор владельцев сменили еще 743 участка, сообщила через пресс-службу председатель Госкомрегистра Инна Смаль. У иностранцев остается около 6600 таких участков.

"Нельзя сказать, что иностранцы сидят сложа руки и не занимаются отчуждением, допустим, путем сделок купли-продажи или дарения. Однако время идет, и в обозримом будущем органы местного самоуправления начнут интенсивную работу с нерезидентами РФ, имеющими землю в границах населенных пунктов. Специалисты Госкомрегистра направляют муниципалитетам соответствующую информацию. Затем пойдут иски в суд о принудительной продаже таких участков", - предупредила Смаль.

В ведомстве добавили, что если на таком участке есть принадлежащий иностранцу объект капитального строительства, то он может отказаться от права собственности на этот участок в пользу муниципального образования и как собственник капстроения получит исключительное право на получение этой земли уже в аренду.

Крым Госкомрегистр Инна Смаль

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