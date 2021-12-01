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ВОЗ отметила сокращение смертности от COVID на 10% за прошлую неделю

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Смертность среди зараженных коронавирусом COVID-19 во всем мире сократилась на 10% по сравнению с предыдущей неделей, однако уровень новых случаев заражения в мире остается прежним, сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 22 по 28 ноября число новых случаев заражения коронавирусом почти не изменилось. При этом в Африке был зафиксирован сильный рост заболеваемости (на 93%). Также заболеваемость продолжила расти в Европе (на 7%) и в регионе западной части Тихого океана (на 24%). В Юго-Восточной Азии и Америке заболеваемость упала (на 11% и 24% соответственно).

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Всего в мире за неделю было зафиксировано почти 3,8 млн новых случаев заражения.

Число смертей от заболевания уменьшилось на 10% по сравнению с показателями за прошлую неделю. Во всех регионах, кроме Юго-Восточной Азии и Африки, смертность упала или почти не изменилась. В этих двух регионах она продолжила расти (на 26% и 7% соответственно). Сильнее всего число смертей от последствий заболевания уменьшилось в Америке (на 36%).

Всего за неделю было зафиксировано около 47,5 тыс. смертей, вызванных COVID-19 по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 262,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,2 млн смертей от его последствий.

Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ коронавирус

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