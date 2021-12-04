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Что случилось этой ночью: суббота, 4 декабря

Байден настроен на долгий разговор с Путиным, Fitch подтвердило рейтинги России, Непомнящий уступил Карлсену в рекордной по числу ходов партии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что ожидает долгий разговор с Владимиром Путиным об Украине. Отвечая на вопрос об обозначенных президентом РФ "красных линиях", американский лидер заявил, что "не приемлет ничьих красных линий". По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, разговор Путина и Байдена может состояться "в самом ближайшем будущем".

- Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом. Среди позитивных факторов аналитики агентства учитывали низкий уровень госдолга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, из негативных - геополитические риски, низкий потенциальный рост ВВП, высокую зависимость от сырьевого сектора и низкое качество управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами.

- Американская разведка ждет наступления России на Украину в начале 2022 года, сообщило Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США. Собеседник агентства утверждает, что разведслужбы США располагают сведениями о планах России разместить вблизи границы с Украиной до 175 тыс. военнослужащих, причем почти половина из них уже якобы развернута.

- Украина приобрела у Турции значительно больше дронов "Байрактар", чем было объявлено, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, турецкая компания "Байкар Макина" продала Киеву с 2019 года "десятки" дронов, а заказ еще минимум на 20 беспилотников выполняется в настоящее время.

- Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону - рекордной по числу ходов. Игравший черными фигурами российский гроссмейстер сдался на 136-м ходу. Норвежец вышел в матче вперед – 3,5:2,5. Предыдущие пять партий завершились вничью. Седьмая партия матча пройдет в субботу.

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