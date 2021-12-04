Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ".
"Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне "BBB" со "стабильным прогнозом", - заявил м
Министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценил решение Fitch о подтверждении рейтингов РФ, передает пресс-служба министерства.
"Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - сообщил Силуанов.
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