Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ".

"Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне "BBB" со "стабильным прогнозом", - заявил м

Министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно оценил решение Fitch о подтверждении рейтингов РФ, передает пресс-служба министерства.

"Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - сообщил Силуанов.

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