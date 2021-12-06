Отклонена поправка Нарусовой о переименовании губернатора Петербурга в мэры

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству отклонил поправку к законопроекту о публичной власти в регионах, по которой губернатора Петербурга предлагалось переименовать в мэры.

Поправку внесла сенатор Людмила Нарусова ко второму чтению законопроекта. В заседании комитета 6 декабря она участвовала онлайн.

Нарусова обратила внимание, что сейчас руководители городов федерального значения Петербурга и Москвы называются по-разному: в Москве - мэр, а "в Петербурге губернатор без губернии". Она также напомнила, что на выборах 1991 года в обоих городах избирались мэры.

"В 1996 году это был чистый акт, я бы не побоялась назвать, волюнтаризма со стороны президента РФ Бориса Ельцина - было решено, что нужно объединить два субъекта: Ленинградскую область и Санкт-Петербург, и под выборы 1996 года решили ввести должность губернатора, что называется "на вырост", - сказала сенатор.

Она предложила исправить эту ситуацию и вернуть главе Петербурга название мэра, как это было установлено в 1991 году.

Председатель думского комитета Павел Крашенинников заявил, что этот вопрос относится к компетенции региона - Петербурга, вмешиваться в это Госдума не может.

Голосованием поправка была рекомендована к отклонению.

Законопроект о публичной власти рекомендован ко второму чтению с рядом поправок

Законопроект о публичной власти №1256381-7, который, в частности, снимет ограничение губернаторства двумя сроками подряд и введет единое название глав регионов, в Госдуму внесли Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В первом чтении он был принят 9 ноября. Во втором чтении, как ожидается, он будет рассмотрен 9 декабря.

Профильный комитет 6 декабря одобрил ко второму чтению законопроект и ряд поступивших поправок. Крашенинников отметил, что поправок поступило очень много.

В частности, комитет поддержал поправку, которая допускает возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов. Ее авторы - Крашенинников и спикер палаты Вячеслав Володин. Первоначальное положение проекта закона предусматривало 15-дневную рассылку.

"Мы согласились, что в качестве общего правила можно установить срок рассылки законопроектов в регионы для получения отзывов 30 дней, но регламентом Госдумы в случае необходимости может быть предусмотрено и 15 дней", - сказал Крашенинников.

Другой поправкой, которую будут рекомендовать к принятию, в упомянутом проекте закона предполагается прописать все полномочия регионов.

"Сейчас полномочия прописаны в разных законах, и многие субъекты потребовали, чтобы была применена так называемая система "двух ключей", чтобы все полномочия были в одном законе", - сказал глава комитета.

Поправку Заксобрания Татарстана о праве главы региона называться президентом комитет рекомендовал отклонить. Крашенинников отметил, что закон разрешает в уставе региона прописать, как будет называться его руководитель, за исключением использования слова "президент".

Татарстан остается единственным регионом, которым руководит президент.

Законопроект меняет механизм ответственности главы региона, напомнил Крашенинников. "Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор", - добавил депутат. После увольнения президентом чиновник лишится права руководить любым регионом в течение пяти лет.

Документ также предлагает закрепить право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с федеральным Минфином.

Законопроект отдельной статьей унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также инициатива предусматривает возможность дистанционной работы для заксобраний; допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.