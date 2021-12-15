Сенаторы одобрили закон о публичной власти в регионах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о единой системе публичной власти в российских регионах, который, в частности, запрещает главам регионов называть себя президентами и отменяет для них ограничение на максимум два срока подряд в этой должности.

146 сенаторов проголосовали за принятие закона, четверо были против.

14 декабря проголосовать против пообещала член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Я считаю, что закон отражает федеральный интерес, интерес администрации президента, но далеко не всегда отражает исторические особенности регионов, поэтому я против", - сказала она на заседании комитета, где обсуждался этот закон.

Сенатор Елена Мизулина предложила проводить мониторинг правоприменения данного закона и разъяснять его положения.

Председатель комитета Андрей Клишас, один из авторов этой инициативы, напомнил в понедельник, что законопроект вызвал в Думе бурные дискуссии, к его второму чтению в палату поступило больше 400 поправок к нему, но в итоге все конфликтные ситуации были сняты.

Госдума приняла этот закон в третьем чтении 14 декабря.

Законопроект внесли в Думу Клишас и председатель думского комитета Павел Крашенинников.

После того, как его приняли во втором чтении, по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина он был возвращен во второе чтение для рассмотрение еще одной поправки, которая дает депутатам Госдумы и сенаторам право выступать на заседаниях законодательных собраний регионов, которые они представляют. Порядок их участия в таких заседаниях будут определять региональные заксобрания. Раньше закон разрешал им только присутствовать на таких заседаниях.