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Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Шотландии в целях безопасности было бы желательно сдавать экспресс-тест на COVID-19 каждый раз, когда они покидают дом, заявил заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни.

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"Лично я теперь сдаю экспресс-тест каждый день, когда я выхожу с перспективой встретиться с другими представителями общественности за пределами моего дома. Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это дает мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это дает мне уверенность, что я защищаю других людей", - приводит его слова издание The Guardian.

Суинни указал на желание властей повысить регулярность экспресс-тестов и делать их чаще двух раз в неделю, когда кто-либо хочет взаимодействовать с другими людьми.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии всего в Великобритании было диагностировано свыше 10,4 млн заражений, около 145 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 9,2 млн человек выздоровели.

Великобритания Шотландия

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