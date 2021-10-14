В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в вузе

Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Перми в четверг арестовал Тимура Бекмансурова, которого обвиняют в вооруженном нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дзержинского райсуда в четверг.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Бекмансурова. Арест до 13 декабря", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Пермской краевой клинической больницы, где проходило выездное судебное заседание, Бекмансурова вывезли из кабинета после заседания на медицинской коляске. Сотрудники ОМОНа охраняли коридор больницы, в зал судебного заседания никого не допускали.

Главврач медучреждения Анатолий Касатов запретил съемку в стенах больницы и попросил журналистов покинуть больницу.

Утром 20 сентября студент первого курса юрфака Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате шесть человек погибли, 47 пострадали.

Нападавшего при задержании ранили, на прошлой неделе его состояние оценивалось как тяжелое, в начале этой неделе - как средней тяжести.