Греф назвал сроки вывода представителя Сбербанка из совета директоров VK

Он добавил, что не видит проблемы в смене акционеров интернет-холдинга

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк, продавший косвенную долю в VK (ранее - Mail.Ru Group), может вывести своего представителя из совета директоров интернет-холдинга по итогам следующего собрания его акционеров, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что пока этот вопрос в банке не обсуждали.

Сейчас в совете директоров VK Сбер представляет финдиректор банка Александра Бурико, в июне она в этом совете сменила первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

Сбербанк надеется на продолжение конструктивного взаимодействия с новыми акционерами и менеджментом VK, отметил Греф.

"Мы очень плотно работали с предыдущими акционерами и менеджментом, и очень хочется надеяться, что мы также конструктивно будем работать и с новым менеджментом VK. Мы хорошо знаем Володю Кириенко, он работал и еще, наверно, работает в "Ростелекоме". У нас очень уважительные, добрые отношения с ним. Я его считаю очень сильным менеджером, хорошо понимающим цифровую среду. На мой взгляд, ему эта задачка вполне по плечу", - сказал глава Сбербанка во вторник.

"Ему потребуется какое-то время, чтобы разобраться, но потом мы, наверно, сядем, обсудим, в том числе наше взаимодействие и сотрудничество в рамках наших общих активов", - добавил Греф.

Сбербанк в ноябре 2021 года продал обратно Газпромбанку (ГПБ) 36% АО "МФ Технологии" (МФТ), контролирующей 57,3% голосующих акций VK. Позднее "Газпром-медиа холдинг" сообщил о получении от ГПБ 45% МФТ.

Кроме того, на прошлой неделе "СОГАЗ" объявил об одобрении его советом директоров сделки по приобретению доли в "МФ Технологии" у USM - через покупку доли ПАО "Мегафон". USM в МФТ принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%, и еще 9% напрямую (этот пакет, как предполагалось, находился в сделке с Газпромбанком).

VK в конце прошлой недели заявила о грядущей смене руководства: Борис Добродеев, который возглавлял компанию с 2016 года, покинет свой пост. По данным источников "Интерфакса", позицию CEO может занять первый вице-президент ПАО "Ростелеком" Владимир Кириенко.

VK и Сбербанк владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат".

"Традиционно у нас с "Газпромом" и с Газпромбанком очень хорошие отношения. Мы же, собственно, у Газпромбанка и покупали этот пакет ("МФ технологий" - ИФ) и обратно в Газпромбанк вернули. И с "СОГАЗом" у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что мы будем конструктивно сотрудничать с ними, взаимно заинтересованы друг в друге, поэтому не вижу большой проблемы (в смене акционеров VK - ИФ)", - заявил Греф.