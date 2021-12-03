ФАС разрешила "СОГАЗу" купить косвенную долю в VK

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила страховой компании "СОГАЗ" приобрести у холдинга USM Алишера Усманова 45% "МФ Технологии" (МФТ), которой принадлежит контроль в VK. Это следует из базы решения ФАС.

"МФ Технологии" владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

О сделке было объявлено 2 декабря. На тот момент ее одобрил совет директоров "СОГАЗа". Председатель совета Алексей Миллер заявил, что страховая что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

USM подтвердила, что весь пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ".

Сумма сделки не называется. Миллер сказал, что она проходит на рыночных условиях.

3 декабря "Газпром-медиа холдинг" сообщил, что Газпромбанк вносит в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг" 45% АО "МФ Технологии" (МФТ) - по итогам сделки холдинг "Газпром-медиа" становится акционером МФТ. Банк с конца ноября является владельцем 36% МФТ, эту долю он выкупил у Сбербанка за 12,8 млрд рублей.

В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%, и еще 9% напрямую. 45% МФТ купил "СОГАЗ". В пресс-службе USM "Интерфаксу" объяснили, что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

По итогам всех сделок, помимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга", у которых будет по 45% МФТ, владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев оставит этот пост после передачи дел новому руководителю. Источники говорят, что его может сменить первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. Добродеев же планирует вернуться в USM.