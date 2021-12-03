Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФАС разрешила "СОГАЗу" купить косвенную долю в VK

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила страховой компании "СОГАЗ" приобрести у холдинга USM Алишера Усманова 45% "МФ Технологии" (МФТ), которой принадлежит контроль в VK. Это следует из базы решения ФАС.

"МФ Технологии" владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

ЭкономикаVK обзавелась новой страховкой. ОбзорЧитать подробнее

О сделке было объявлено 2 декабря. На тот момент ее одобрил совет директоров "СОГАЗа". Председатель совета Алексей Миллер заявил, что страховая что компания рассматривает участие в капитале АО "МФ Технологии" "как перспективную стратегическую инвестицию".

USM подтвердила, что весь пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ".

Сумма сделки не называется. Миллер сказал, что она проходит на рыночных условиях.

3 декабря "Газпром-медиа холдинг" сообщил, что Газпромбанк вносит в качестве вклада в имущество АО "Газпром-медиа холдинг" 45% АО "МФ Технологии" (МФТ) - по итогам сделки холдинг "Газпром-медиа" становится акционером МФТ. Банк с конца ноября является владельцем 36% МФТ, эту долю он выкупил у Сбербанка за 12,8 млрд рублей.

В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%, и еще 9% напрямую. 45% МФТ купил "СОГАЗ". В пресс-службе USM "Интерфаксу" объяснили, что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

По итогам всех сделок, помимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга", у которых будет по 45% МФТ, владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев оставит этот пост после передачи дел новому руководителю. Источники говорят, что его может сменить первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. Добродеев же планирует вернуться в USM.

VK СОГАЗ USM Mail.ru Group Мегафон Алишер Усманов Алексей Миллер ФАС

Новости

Арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву продлен на три месяца

"Сургутнефтегаз" получил предупреждение ФАС за злоупотребления на рынке бензинов

Путин обсудил с Эрдоганом Украину и Карабах

В Москве возбуждено уголовное дело о конфликте водителей со стрельбой

Пандемия коронавируса

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Кремле заявили, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны

Путин из-за "омикрона" поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });